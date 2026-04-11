Duch pide lograr "rápidamente" autonomía estratégica en la UE pero cree que queda un largo camino

El conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha pedido que la UE logre "rápidamente" la autonomía estratégica ante el contexto internacional actual, aunque ha asegurado que todavía queda un largo camino por delante para alcanzar estos objetivos.

Así se ha expresado este sábado en la apertura de la jornada 'War and Peace in the 21st Century. Defending Europe without the United States? The future of the European security' organizada por el Cidob en el Palau de Pedralbes de Barcelona, junto con el presidente del Cidob y ex alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borell, y que clausurará el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el director del Cidob, Pol Morillas.

Duch ha sostenido que en los últimos meses se ha visto un movimiento hacia un "mejor entendimiento" de lo que la seguridad significa para Europa, con una mayor aceptación del gasto en defensa y mayor conciencia de las amenazas para la unión, aunque ha definido la situación como compleja, puesto que, señala, depende de reformas internas en la UE y la cooperación con los aliados.

En esta línea, ha dicho que es innegable que vivimos en "un mundo más violento en el que la confrontación" ha reemplazado las relaciones basadas en la cooperación, en el interés mutuo y el seguimiento de la legalidad internacional.

"El mundo de años recientes tampoco era fácil, pero al menos era más predecible. Algunas de las lecciones aprendidas en años recientes han sido dolorosas", ha lamentado.

DEFENSA DE LA UE

Sobre la estrategia de defensa de la UE ha explicado que la posición de Estados Unidos ha cambiado radicalmente, por lo que afirma que la UE debe asumir completamente su propia defensa, algo que, ha remarcado, es "esencial" y aboga por construir una política europea de defensa.

Así, ha dicho que los esfuerzos para desarrollar la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) es una muestra de esto: "Aún así, queda por ver si existirá la voluntad política esencial para ceder un elemento fundamental de la soberanía estatal a una institución supranacional", ha añadido.

PAPEL DE CATALUNYA

Sobre el papel que debe jugar Catalunya en este contexto internacional, ha dicho que pretender ser un actor creíble para "contribuir al proyecto europeo, la seguridad común y la defensa".

Duch ha matizado que en el momento actual la defensa de los valores en los que se basa la civilización contemporánea no se puede dejar solo en manos de los estados porque sería "insuficiente" y que el Govern se siente responsable a todos los niveles en este compromiso como gobierno europeo.