Duch pide reforzar la mayoría proeuropea en la Eurocámara y que los partidos sean "consecuentes"

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, en declaraciones en Estrasburgo - GOVERN

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha llamado a reforzar en los próximos meses la mayoría proeuropea presente en la Eurocámara, y ha pedido a los partidos políticos y a la Comisión Europea que sean "consecuentes" con ello.

Así se ha pronunciado en declaraciones este miércoles en Estrasburgo (Francia) después del discurso sobre el Estado de la Unión de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, en el Parlamento Europeo.

Duch ha reclamado que el proyecto que ha presentado Von der Leyen "se traduzca en decisiones concretas durante los próximos meses", y ha asegurado que muchas de sus prioridades coinciden con las líneas de trabajo del Govern.

"Lo que queremos es que aquellos partidos que hoy han venido con mensajes proeuropeos después sean consecuentes y, por tanto, que en los próximos meses veamos también un refuerzo de las fuerzas pro-europeas en este Parlamento", ha deseado.

El conseller ha valorado positivamente la referencia de Von der Leyen a la vivienda como un derecho, lo que considera un cambio de paradigma en las instituciones europeas, y ha valorado las medidas anunciadas por la Comisión en este ámbito pero ha avisado de que "habrá que dotarlas de los recursos necesarios".

PIDE UNA PARTIDA PARA VIVIENDA

Duch ha instado al Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión a incorporar una partida específica destinada a la promoción de vivienda en los próximos presupuestos europeos.

En cuanto a la regulación de la IA, el conseller ha destacado que la UE fue la primera en legislar sobre ello en el mundo, pero ha pedido que Europa no se quede "atrás" en este ámbito.

También ha compartido con Von der Leyen la defensa de la autonomía estratégica, especialmente en energía y tierras raras, y ha destacado que "todas las propuestas que ha hecho son para ir construyendo una auténtica política de seguridad y de defensa de la UE".

Durante su viaje a Estrasburgo, Duch ha mantenido reuniones con eurodiputados socialistas como el vicepresidente del Parlamento Europeo, Javi López, y el eurodiputado Marcos Ros, con quien ha abordado la gestión de los fondos de cohesión.

También se ha reunido con el eurodiputado Thijs Reuten, con quien ha abordado cuestiones relacionadas con Ucrania, como la evolución de la política de cooperación regional para ayudar a este país.