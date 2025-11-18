Duch propone crear un fondo de asistencia técnica para la cooperación en el Mediterráneo

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha explicado que la Generalitat ha propuesto la creación de un fondo de asistencia técnica para la cooperación descentralizada en el Mediterráneo.

Lo ha dicho este martes en la inauguración del Euro-Mediterranean Economic & Business Forum 2025, que organiza la Cámara de Barcelona en la Llotja de Mar.

Han participado la teniente de alcalde Maria Eugènia Gay; el secretario general de la Unión por el Mediterráneo, Nasser Kamel; el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu; el presidente de Ascame, Ahmed El Wakil, y el presidente ejecutivo de Iemed, Senén Florensa.

Duch ha explicado que este fondo debe contar con las administraciones regionales y locales, y ayudarlas a acceder tanto a fondos de la Unión Europea como privados.

Ha añadido que la Generalitat cree que el futuro del Mediterráneo se debe construir "sobre la colaboración público-privada, la gobernanza compartida y la responsabilidad mutua".

"Necesitamos fomentar marcos inclusivos y participativos donde los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y la academia trabajen juntos para definir respuestas a nuestros desafíos comunes", ha dicho.

GAY Y KAMEL

Gay ha recordado el conocido como proceso de Barcelona, que imaginó "una comunidad mediterránea basada en la prosperidad, la estabilidad y la cooperación".

Ha añadido que aquella visión "continúa vigente", aunque necesita una actualización que incorpore la visión industrial, climática y digital.

Kamel ha subrayado que el proceso de Barcelona fue un "sueño de paz, estabilidad y seguridad" y que la integración muestra la potencia de la región, aunque ha señalado que esta integración es frágil.

Ha dicho que, a pesar de los problemas y retos a los que ha hecho frente durante estas tres décadas, "la llama aún quema".

Santacreu ha subrayado que los retos que hay a lado y lado del Mediterráneo "exigen una integración económica más profunda" y ha señalado que esta integración permitiría a la economía de toda la región crecer un 2%.

EL WAKIL Y FLORENSA

El Wakil ha destacado que tanto el sector público como el privado deben centrarse en los retos que tiene la región y ha pedido que se de apoyo a los negocios y la estabilidad económica.

Florensa ha recordado, en relación al 30 aniversario del proceso de Barcelona, que tiene como objetivo construir una área de paz y estabilidad, una zona de progreso económico compartido y un espacio de diálogo intercultural en el Mediterráneo.