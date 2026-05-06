Duch reclama una "autonomía estratégica real" de la UE en el 40 aniversario de la adhesión de España

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, en un acto por el Día de Europa en Bruselas - GOVERN

BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha reclamado una "autonomía estratégica real" de la UE en el acto en Bruselas de celebración del Día de Europa y con motivo del 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión.

"Ante un momento internacional incierto y convulso, la única respuesta posible es más Europa", ha subrayado el conseller en el acto celebrado en la Delegación del Govern ante la UE, que también ha contado con la intervención de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

El conseller ha descrito la UE como uno de los proyectos políticos "más ambiciosos y fructíferos de la historia contemporánea", y ha asegurado que para Catalunya ha supuesto una transformación profunda e irreversible que ha traído progreso, estabilidad y oportunidades.

Ha puntualizado que la UE "no es ningún milagro, al contrario, es el resultado del esfuerzo, la inteligencia y la generosidad de mucha gente durante mucho tiempo", tras lo que ha reclamado una mayor ambición presupuestaria en el nuevo Marco Financiero Plurianual.

Duch ha instado a Catalunya a "ampliar la contribución al proyecto europeo" con dinamismo industrial y exportador, vocación innovadora, creatividad cultural, cooperación transfronteriza y cohesión social, ha enumerado.

TERESA RIBERA Por su parte, Ribera ha destacado el "liderazgo de Catalunya" y su capacidad de modernización industrial y de colaboración, y ha puesto en valor la UE como espacio de libertad, democracia e innovación.

"La clave de los próximos 40 años la encontraremos en nuestros orígenes: en Europa nadie es mejor que nadie", ha destacado Ribera, que ha reivindicado el orgullo y entusiasmo del espíritu fundacional de la UE.

LEY DE ACELERACIÓN INDUSTRIAL Este miércoles por la mañana, el conseller ha participado en una reunión de trabajo con regiones industriales europeas impulsada por el Govern para debatir sobre la negociación y futura aplicación de la Ley de Aceleración Industrial.

Duch ha defendido que las regiones participen activamente en el diseño y despliegue de políticas industriales europeas, "especialmente en un contexto de transformación económica, transición ecológica y refuerzo de la competitividad".

Por la tarde, Duch ha intervenido en el pleno del Comité de las Regiones, en un debate sobre el Fondo para Planes de colaboración nacional y regional, donde ha remarcado la importancia del papel de los gobiernos regionales y locales en la gestión y evaluación de políticas de inversión europeas.

"Si Europa quiere ser creíble cuando habla de subsidiariedad, debe serlo también cuando distribuye los recursos. Pedimos a Europa que confíe en sus regiones, no como gestoras, como socias", ha subrayado.