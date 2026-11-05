Duch reclama más peso para las regiones en la definición de las políticas económicas europeas

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, durante el European Pulse Seminar 2026 de POLITICO y beBartlet en Bruselas - GOVERN

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha reclamado más peso para las regiones en la definición de las políticas económicas europeas.

Lo ha dicho este jueves durante el European Pulse Seminar 2026 en Bruselas, un encuentro internacional organizado por POLITICO y beBartlet para debatir los principales retos de la Unión Europea, informa el Govern en un comunicado.

Durante la conversación con el vicepresidente de Media Solutions de POLITICO Europe, Matthew Woelfel, Duch ha abordado el futuro del presupuesto comunitario y la necesidad de que "las autoridades subestatales no pierdan relevancia", en un momento en que el Marco Financiero Plurianual 2028-34 está en fase de negociaciones.

En este sentido, Duch ha reivindicado la capacidad de Catalunya para contribuir a los grandes debates europeos como "región económicamente puntera, con muchas competencias propias y con conocimiento y experiencia en ámbitos estratégicos".

El conseller ha afirmado que el hecho de que el nuevo presupuesto pueda ser menor al actual es "la primera fuente de preocupación" porque significará menos recursos para la cohesión y para la competitividad.

También ha expresado preocupación por la voluntad de la Comisión Europea de concentrar diversos instrumentos de financiación en único fondo y ha rechazado una UE que, "a la práctica, funcione de manera que envíes dinero a Bruselas y después Bruselas te lo devuelva" porque, ha dicho, supone poco valor añadido.

"CONSTRUIR ALIANZAS"

Duch ha defendido que Catalunya trabaja para articular una posición compartida con otros gobiernos regionales y ha abogado por "construir alianzas", y ha puesto de ejemplo los Cuatro Motores por Europa.

Aprovechando su presencia en Bruselas, el conseller se ha reunido con el representante permanente de España ante la UE, Marcos Alonso, y con la delegada del Govern ante la UE, Ester Borràs.