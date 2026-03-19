Duch reclama una PAC "ambiciosa y adaptada a la realidad de los agricultores y ganaderos"

El conseller Jaume Duch corta la cinta de inauguración de la 153 Feria de Sant Josep de Mollerussa (Lleida) - CONSELLERIA DE UE

LLEIDA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, ha visitado este jueves la 153 edición de la Fira de Sant Josep de Mollerusa (Lleida), donde ha reclamado una Política Agraria Común (PAC) "fuerte, ambiciosa y adaptada a la realidad de los agricultores y ganaderos" en Europa, ha informado el Govern en un comunicado.

Duch ha subrayado que el Govern defiende, por un lado, una PAC que garantice "rentas dignas" para los agricultores, que de apoyo a la modernización y la tecnología, que ayude a gestionar el agua y la energía con inteligencia y que permita afrontar la transición climática sin dejar a nadie atrás.

Por otro, el Ejecutivo reivindica "reconocer mejor" el papel de las regiones en la gestión de la PAC: "Somos las administraciones que conocemos de cerca las características agroecológicas, económicas y sociales de nuestro territorio".

Duch ha subrayado que en un momento en el que Europa redefine sus prioridades, hay que tener claro que no hay soberanía europea sin soberanía alimentaria, que no hay cohesión territorial sin el mundo rural y que no hay transición verde sin los agricultores: "Invertir en agricultura es, sencillamente, apostar por el futuro".

El conseller ha reconocido que los últimos años no han sido fáciles para el sector agroalimentario catalán debido a la sequía, el aumento de los costes, la incertidumbre regulatoria y la presión sobre los precios, pero ha dicho que el Govern estará a su lado para mirar hacia adelante, competir, innovar y continuar siendo un motor económico de Catalunya.