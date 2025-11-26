Duch reclama que la sociedad civil tenga un "papel permanente" en el nuevo Pacto Euromediterráneo

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, y el secretario general de la Unión por el Mediterráneo (UpM), Nasser Kamel - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha reclamado este miércoles que la sociedad civil tenga un "papel permanente y estable" en el nuevo Pacto Euromediterráneo.

Lo ha pedido acompañado del secretario general de la Unión por el Mediterráneo (UpM), Nasser Kamel, en la apertura de la Conferencia de la Sociedad Civil Euromediterránea, donde ha reivindicado las aportaciones y el papel jugado por Catalunya para lograr un Mediterráneo mas estable y próspero.

Para Duch, la colaboración euromediterránea ha entrado en una nueva fase y defiende que la zona sólo progresará si todos los gobiernos, también las regiones y la sociedad civil, trabajan "en un marco de cogobernanza que sea inclusivo y compartido".

Sobre la sociedad civil, ha destacado su fortaleza y considera que es "imprescindible" para asegurar la legitimidad y la efectividad de las políticas que se lleven a cabo en la zona.

"El nuevo pacto tiene que integrarla no sólo como parte consultante, sino como participante estable en la toma de decisiones y en todos los procesos de monitoreo", ha sostenido.

Para Duch, el nuevo pacto representa una oportunidad para el Mediterráneo y para el futuro de los gobiernos europeos, y para ello ve necesario que las regiones sean codiseñadoras de su contenido porque tienen "un mayor conocimiento de primero mano y las que se enfrentan a las crisis y promueven soluciones innovadoras y pragmáticas".

Kamel también ha defendido que los países y regiones de la zona están abrazando y desarrollando nuevas formas de trabajar con una "responsabilidad compartida" en que se tienden puentes entre sectores y generaciones.

GOBERNANZA "COMPARTIDA"

"La gobernanza debe ser compartida, y eso significa que debe ser configurada entre instituciones, actores de la sociedad civil, redes y comunidades", ha subrayado Kamel.

En su opinión, la reunión ministerial del décimo Foro Regional de la UpM que se celebrará este viernes en Barcelona llega en un momento en que todos están adoptando "un nuevo marco de colaboración para una nueva estrategia para los próximos años".

Estos intentos de reforzar la cooperación euromediterránea, según Kamel, coinciden en que toda cooperación regional debe empezar por las personas y por avanzar en ámbitos como la igualdad de derechos, un crecimiento inclusivo y en una visión ecológica y digital.

Y en la misma línea que Duch, ha destacado que los países y regiones cada vez atribuyen más importancia al hecho de consultar con la sociedad civil a la hora de diseñar y aplicar sus políticas: "La sociedad civil no puede ser un mero complemento de la cooperación regional. Es uno de sus pilares fundamentales".

Tras asegurar que la UpM empatiza con ello, ha defendido que la participación de la sociedad civil debe ser "realmente integrada y no simbólica".

"Nada será posible sin la participación activa de la sociedad civil. 30 años después del Proceso de Barcelona, nuestra visión de una cooperación centrada en las personas y la misma declaración otorga a la sociedad civil un papel clave", ha añadido.