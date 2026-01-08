Duch reivindica su compromiso con la ONU tras la retirada de EE.UU. de 60 agencias internacionales

Archivo - El conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, durante su intervención en la 53 Asamblea General de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM) en Barcelona - GOVERN - Archivo

BARCELONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha reivindicado el compromiso del Ejecutivo catalán con "Naciones Unidas, el multilateralismo y la cooperación internacional" tras la retirada de Estados Unidos de 60 agencias internacionales.

Así se ha pronunciado este jueves en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, en el que ha recordado que la mitad de esas 50 agencias son de Naciones Unidas.

Esto llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmase este miércoles una orden ejecutiva para retirar al país de estas organizaciones internacionales y dejar de suscribir distintos tratados internacionales que a su criterio son contrarios a los intereses nacionales.