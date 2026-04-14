Duch se reúne con la vicegobernadora de California (EE.UU.) para reforzar acuerdos

El conseller de UE y Acción Exterior, Jaume Duch, y la vicegobernadora de California, Eleni Kounalakis - DEPARTAMENTO DE UE Y ACCIÓN EXTERIOR

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, se ha reunido con la vicegobernadora de California (Estados Unidos), Eleni Kounalakis, en San Francisco para valorar los acuerdos entre Catalunya y California y se han instado a reforzar lazos en áreas como las políticas digitales y las nuevas tecnologías

En un apunte en X recogido por Europa Press este martes, Duch subraya que han valorado "positivamente" los acuerdos históricos entre Catalunya y California.

El conseller realiza esta semana un viaje institucional a California para reforzar relaciones en clave política y económica, según informó el departamento.