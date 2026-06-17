Duch ve "modesto" el pacto europeo por el Mediterráneo y que falta por ver si se destinará dinero

Archivo - Duch durante su intervención. - GENERALITAT DE CATALUNYA - Archivo

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha calificado de "paso modesto" el nuevo pacto europeo por el Mediterráneo, y ha asegurado que faltará ver si se destina dinero europeo y si hay voluntad política para implementarlo.

Así se ha pronunciado este miércoles en el Foro Económico y Social del Mediterráneo organizado por Prensa Ibérica, en el que ha participado junto con el presidente del Cidob y ex alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borell.

Duch ha sostenido que este tipo de acuerdos "sin dinero funcionan muy poquito", y ha argumentado que ahora no hay dinero porque se está acabando el ciclo presupuestario europeo, que dura 7 años, y comenzará próximamente el nuevo ciclo donde se verá si hay esta voluntad política de aplicar el pacto.

El conseller también ha afirmado que en algún momento se deberá "intentar organizar una cosa más estructurada, tendrá que haber algún tipo de organismo que realmente federe una serie de políticas" compartidas entre el norte y el sur del Mediterráneo, que ha pedido que no sea considerado como el patio de atrás de la UE.

El conseller también ha criticado las modificaciones que se han hecho recientemente del pacto de inmigración europeo, y ha añadido que espera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) diga "lo que tenga que decir sobre este tema", en alusión a la política de enviar a inmigrantes a países terceros.

JOSEP BORRELL

Por su parte, Borrell ha sostenido que el pacto por el mediterráneo no es un pacto entre el norte y el sur, sino una propuesta de la Comisión Europea, y considera que no hay mucha diferencia con lo que se estaba haciendo ya, aunque "probablemente" sí haya más voluntad política y un deseo de la CE de jugar un papel en el Mediterráneo.

"A mi me da la sensación de que los europeos continúan mirando al Mediterráneo como una barrera, una barrera a la inmigración", ha lamentado Borrell.

El ex alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior también ha criticado el pacto migratorio europeo, ya que considera que es "una violación de los valores con los que se fundó la UE".

Ha defendido que la única manera de cambiar los desequilibrios entre el norte y el sur del Mediterráneo es el componente económico, "que haya oportunidades de trabajo y de bienestar tanto en el norte como en el sur".