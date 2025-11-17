Duque (Hispasat) cree que la fusión de Airbus, Thales y Leonardo reduce la competencia europea

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la operadora de satélites de comunicaciones y exministro, Pedro Duque, ha afirmado este lunes que la fusión de Airbus, Thales y Leonardo reduce la competencia europea en el sector aunque se presente esta fusión con el objetivo de ganar un mayor volumen de la industria europea para poder competir con el exterior.

"Si yo hubiera sido ministro, me miraría esta operación con lupa. ¿Qué va a pasar con la industria aeroespacial española? También habría que ver qué opinan otros países con una industria potente, como Alemania o Bélgica. El departamento de Competencia de la Unión Europea tendrá que revisar esta operación", ha dicho en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press.

Preguntado por si vincula la fusión con una mayor competitividad europea que promueven los informes Draghi o Letta, ha expresado que no cree que ninguno de ambos abogue explícitamente por crear mayores empresas para ganar competitividad: "La innovación es lo único que nos puede dar soberanía tecnológica".