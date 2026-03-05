Duran (4YFN), sobre el Hall Zero: "Abre oportunidades, pero no nos obsesiona crecer"

Varias personas durante la primera jornada del Mobile World Congress Barcelona 2026 - David Zorrakino - Europa Press

El directivo alaba la salud digital en un evento marcado por la comercialización de IA

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)

El director del 4 Years From Now (4YFN), Pere Duran, ha enfriado las expectativas de un crecimiento del evento de startups pese a la futura ampliación del recinto Gran Via de Fira de Barcelona con el Hall Zero: "Abre oportunidades, pero no nos obsesiona crecer".

En una entrevista concedida a Europa Press, el directivo de esta plataforma de empresas emergentes paralela al Mobile World Congress (MWC), que culmina este jueves tras cuatro jornadas en dicho recinto ubicado en L'Hospitalet de Llobregat, ha asegurado estar satisfecho con su actividad en los pabellones 8.0 y 8.1.

"Estamos muy contentos con los pabellones 8.0 y 8.1. Nos obsesiona la calidad, no el crecimiento", ha sentenciado Duran, quien considera que el éxito del 4YFN se mide por su capacidad de generar conexiones de valor entre inversores y empresas emergentes, más allá de los metros cuadrados ocupados.

El futuro Hall Zero, que aportará 60.000 metros cuadrados adicionales al complejo de Fira de Barcelona a mediados de 2027 (operativo para el MWC y 4YFN 2028), permitirá al recinto alcanzar un total de 300.000 metros cuadrados de superficie expositiva.

FUERTE ECOSISTEMA INVERSOR

El director del 4YFN ha recordado que en la edición actual ya participan más de 1.000 empresas y más de 1.000 inversores, entre los que la patronal GSMA, organizadora del evento, destaca fondos de inversión como Balderton Capital y Earlybird, o los brazos de inversión de grandes tecnológicas como Orange, Qualcomm o Samsung.

Según Duran, el foco debe seguir puesto en "hitos" como el de este año, donde los inversores han acudido con una capacidad de 70.000 millones de dólares (60.000 millones de euros), unos 10.000 más que en la edición anterior.

"Pocos eventos son capaces de traer actores de tal envergadura", ha destacado, tras sostener que este año se prevé superar la cifra de 20.000 visitantes en el evento de startups.

IA Y SALUD DIGITAL: GRANDES PROTAGONISTAS

El 4YFN 2026 ha contado con una gran presencia de empresas centradas en la inteligencia artificial (IA), que ha tomado el protagonismo de esta edición.

"Este año se ha centrado en la comercialización de las empresas de IA. Más de la mitad de las empresas cuenta con productos comercializables de IA, que también impacta en cómo se crean y cómo llegan a ellas los fondos de capital riesgo", ha detallado Duran, quien ha señalado que otro tema central ha sido la salud digital.

En este sentido, ha puesto de ejemplo a la startup ganadora de los Premios 4YFN en 2026, la barcelonesa Biorce, fundada en 2024 y especializada en la automatización de ensayos clínicos con IA, que ya cuenta con oficinas en la capital catalana, Nueva York y Boston y ha recaudado más de 60 millones de euros en el último año.

"El caso de Biorce, con unos fundadores portugueses que deciden abrir su startup en Barcelona por su ecosistema de salud digital, muestra el éxito que tenemos en este ámbito", ha subrayado Duran, quien ha resaltado que Catalunya y España tienen argumentos suficientes para competir internacionalmente en esta disciplina.

SITUACIÓN GEOPOLÍTICA

Sobre la situación geopolítica actual, marcada por la escalada del conflicto en Oriente Medio, el directivo ha asegurado que este escenario no ha repercutido negativamente en el evento: "Hemos tenido alguna cancelación de vuelos en Doha y Dubai, pero no lo hemos notado demasiado".

Este año han coincidido en el MWC empresas israelíes y palestinas, estas últimas con una presencia destacada en el 4YFN.

"El 4YFN es un evento muy global; estamos muy contentos de tener una delegación palestina, así como una brasileña y una coreana. Es impresionante ver cómo podemos atraer el talento de tantos países", ha resuelto Duran.