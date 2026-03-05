Dytective, Multiplexai y Mouthx, Premios Tecnología Humanitaria de Cruz Roja

Los premiados en 2026 - CRUZ ROJA

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)

La Cruz Roja ha premiado a Dytective, Multiplexai y Mouthx en la décima edición de los Premios Tecnología Humanitaria de Cruz Roja, que ha entregado en el marco del Mobile World Congress (MWC), que se celebra desde el lunes en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

La iniciativa destaca a "proyectos excepcionales" que usan la tecnología de forma innovadora para abordar los desafíos sociales y generar un impacto positivo en la sociedad.

Dytective es una herramienta educativa digital que permite detectar, en 15 minutos, el riesgo de dislexia y mejorar la lectoescritura a través de juegos.

Multiplexai aplica la inteligencia artificial (IA) al análisis de imágenes de microscopia de sangre para identificar patrones de enfermedades de forma rápida y precisa.

Mouthx ha recibido una mención especial y permite que personas con movilidad reducida puedan controlar ordenadores, teléfonos y tabletas sin necesidad de usar las manos.