EasyJet incluye unos 31.000 vuelos desde y hacia España en su programación de primavera

Archivo - FILED - 08 May 2024, Brandenburg, Schönefeld: An Easyjet aircraft taxis at Berlin Brandenburg Airport BER. Photo: Patrick Pleul/dpa - Patrick Pleul/dpa - Archivo

BARCELONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

EasyJet ha ampliado su programación de vuelos para viajar entre el 22 de marzo y el 13 de junio de 2027, y en España la aerolínea ha incluido cerca de 31.000 vuelos, lo que se traduce en más de 5 millones de asientos en rutas desde y hacia el país.

La red de easyJet ofrece múltiples opciones durante esta primavera con rutas desde España hacia ciudades como Londres, Ginebra, Lisboa, Milán o Basilea, informa en un comunicado este viernes.

La compañía afirma que los viajeros pueden reservar con tranquilidad gracias al compromiso 'Reserva con Confianza', que garantiza que el precio del vuelo se mantendrá fijo una vez realizada la compra.