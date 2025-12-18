easyJet lanza una nueva ruta entre Reus (Tarragona) y Londres para la temporada de verano del 2026

Archivo - Un avión de easyJet - Patrick Pleul/dpa - Archivo

TARRAGONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea easyJet ha lanzado una nueva ruta entre el Aeropuerto de Reus (Tarragona) y el de Londres Gatwick, que se pondrá en marcha el próximo 22 de junio de 2026, con tres vuelos semanales programados los lunes, miércoles y viernes, informa en un comunicado este jueves.

De esta forma, la compañía alcanzará un total de siete rutas operadas desde Reus y conectará la ciudad con tres aeropuertos de la capital británica.

Esta nueva ruta, ya disponible en la página web de easyJet, tiene como objetivo reforzar su apuesta por "seguir ampliando su red de destinos desde Reus, ofreciendo a los pasajeros más alternativas para planificar escapadas culturales, viajes de ocio o desplazamientos profesionales".