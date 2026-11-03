Ebro lanza por 22.990 euros la versión 'Plus' del s400

Imagen del Ebro s400 - EBRO

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ebro Motors Group EV ha lanzado una versión 'Plus' del Ebro s400, el modelo que ha calificado de "acceso a la marca", con unas dimensiones de 4,32 metros de longitud, 1,83 metros de anchura y 1,65 metros de altura, y que estará disponible a partir de noviembre por 22.900 euros, informa en un comunicado este martes.

Esta nueva versión de la gama, Ebro incorporará un sistema de propulsión híbrido de "última generación" basado en la tecnología desarrollada por el Grupo Chery y orientado a combinar eficiencia, rendimiento y suavidad de funcionamiento, ha explicado la compañía.

Ha detallado que la nueva versión contará con 7 años de garantía o 150.000 kilómetros y 8 años o 160.000 kilómetros para el sistema híbrido, y "adoptará el propulsor 1.5 TGDI de 105 kW, una nueva línea de diseño exterior y mejoras en el equipamiento de serie".