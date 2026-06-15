La economía catalana crece un 2,9% en el primer trimestre, según Idescat

Archivo - Evolución interanual del PIB de Catalunya, España y la Unión Europea. - IDESCAT - Archivo

BARCELONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Producto Interior Bruto (PIB) de Catalunya ha registrado un crecimiento del 2,9% interanual en el primer trimestre de 2026, y tres décimas más que en el trimestre anterior, cuando la economía creció un 2,6%, según los datos del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

El alza, explica la entidad este lunes en un comunicado, está relacionada principalmente por la buena evolución de la demanda interna, de un 3,3% más interanual, gracias al aumento del consumo de los hogares (+3,4%) y el de formación bruta de capital (3,3%).

La tasa de crecimiento del PIB de Catalunya también es dos décimas mayor que la de la economía del conjunto de España (+2,7%) y que la de la Unión Europea (+0,7%), mientras que en términos intertrimestrales, el alza ha sido del 0,6%, igual que la española, y frente a la caída de la economía comunitaria (-0,1%).

Respecto a la demanda, el Idescat ha destacado que todos los componentes han registrado tasas elevadas de crecimiento, pero también con una intensidad menor a los trimestres anteriores: cuatro décimas menos en el consumo de hogares y siete décimas menos en el de las administraciones.

Desde el punto de vista de la oferta, también todos los sectores han anotado una evolución positiva, especialmente elevada en la construcción (+5,5%) y servicios (+3,7%), y con menos intensidad en la agricultura (+1,6%) y la industria (+0,9%).