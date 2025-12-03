La economía española está en un momento de "notable dinamismo", según CaixaBank Research

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La economía española está en un momento de "notable dinamismo" y en una fase expansiva sólida que tiene un crecimiento equilibrado y ampliamente distribuido, según el Observatorio Sectorial del segundo semestre de 2025, publicado este miércoles por CaixaBank Research.

El documento pone de relieve que esta mejora se ha dado a pesar de la incertidumbre en el contexto internacional por las tensiones geopolíticas, el auge del proteccionismo y la moderación de la demanda externa.

"Frente a estos desafíos, la economía española ha mostrado una notable resiliencia, apoyada en la fortaleza de la demanda interna, la bajada de los tipos de interés, la mejora del mercado laboral y el despliegue de los fondos europeos", ha señalado la entidad.

Ha destacado que de los 22 sectores económicos analizados, 15 están en fase expansiva --frente a los 2 de 2023--, liderados por la industria, especialmente la extractiva, química, farmacéutica y el refino.

CRECIMIENTO TRANSVERSAL

CaixaBank Research señala que el crecimiento del producto interior bruto (PIB) esperado para este año y el que viene "presenta un patrón transversal y resiliente", y con homogeneidad sectorial.

Esto contrasta con ciclos anteriores y "sugiere una economía menos vulnerable a perturbaciones específicas".

Así, la entidad prevé que la construcción, las actividades profesionales, las TIC y la industria sean "los sectores más dinámicos", y que el turismo, la industria manufacturera y el comercio avancen junto a la media.

Ha subrayado que "incluso sectores tradicionalmente más débiles, como el primario o la industria textil, muestran crecimientos positivos, aunque más moderados".

INDUSTRIA MANUFACTURERA

El documento se centra en el "buen momento" de la industria manufacturera, que ha señalado que ha crecido al mismo ritmo que el conjunto de la economía, textualmente, rompiendo con dos décadas de pérdida de peso relativo.

Este cambio de tendencia "se explica por una nueva ventaja competitiva": los costes energéticos en España han aumentado menos que en otras grandes economías europeas