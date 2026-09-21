El ecosistema de innovación del Port de Tarragona estrena página web

Archivo - Imagen de un barco de mercancías en el Port de Tarragona - PORT DE TARRAGONA - Archivo

TARRAGONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ecosistema d'Innovació Oberta del Port de Tarragona (SOM-INN PORT) ha estrenado página web para "reforzar su función como punto de encuentro entre las necesidades del Puerto y las capacidades del ecosistema innovador".

La nueva web explica el modelo del SOM-INN PORT a través de 5 ámbitos de actuación: identificar necesidades, buscar soluciones, conectar 'partners', vigilar y compartir conocimiento y lanzar proyectos, ha informado este lunes el Port en un comunicado.

El portal incluye la renovación del Observatori d'Innovació, un espacio que permite consultar casos y tendencias de innovación vinculadas al sector portuario, con un nuevo buscador por temáticas que "facilita la localización de los casos de innovación".