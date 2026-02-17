Archivo - El escritor Eduardo Mendoza, posa en la Biblioteca Jaume Fuster, a 14 de mayo de 2025, en Barcelona, Catalunya - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escritor Eduardo Mendoza publicará el 8 de abril la novela 'La intriga del funeral inconveniente', un nuevo caso del detective sin nombre, informa este martes la editorial Seix Barral en un comunicado.

En ella, la breve crónica de un funeral insignificante en un diario local ocasiona el despido del periodista novato que la escribe, ya que sin saberlo Ramoncito Valenzuela provoca una reacción en cadena que desemboca en la investigación de una trama financiera de alto nivel.

Tras 11 años de altibajos y otras vicisitudes, el detective sin nombre de 'El misterio de la cripta embrujada', 'El laberinto de las aceitunas' y 'El enredo de la bolsa y la vida' se ve envuelto de nuevo en un caso que comienza como un incidente menor y acaba revelando una intrincada red de suplantaciones, engaños y chapuzas criminales.

La editorial ha asegurado que Mendoza "vuelve a desplegar su inconfundible mezcla de sátira, absurdo y lucidez para ofrecer una disparatada trama detectivesca donde el misterio reside en entender por qué nadie desea que la verdad salga a la luz" y que vuelve a tener a Barcelona como escenario.

La anterior novela de Eduardo Mendoza fue 'Tres enigmas para la Organización' en 2024 y esta nueva obra supone la sexta incursión del detective anónimo en su trayectoria.