Educació amplía el periodo de acreditación del requisito del C2 de catalán a los nuevos docentes

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, a 1 de febrero de 2024, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación de la Generalitat flexibiliza el requisito del C2 para acceder a la bolsa de interinos y amplía el periodo de acreditación del título durante el curso 2026-2027, han informado a Europa Press fuentes del departamento.

En una resolución publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc), el departamento modifica la resolución sobre las bases reguladoras de las convocatorias de concurso público de méritos para formar parte de la bolsa de trabajo del personal interino y la exigencia del C2 para entrar en la bolsa no entrará en vigor el próximo curso, ha publicado el diario 'Ara'.

Fuentes de Educación han afirmado que la introducción inmediata del requisito del C2 comportaría "una situación de imposibilidad para cubrir todas las necesidades de profesorado", ante una insuficiencia de personal docente que dispone de ella.

El departamento ha asegurado que introduce el requisito del C2 pero amplía el periodo de acreditación como una medida temporal: de cara al próximo curso se permitirá el acceso a la bolsa con compromiso de acreditación del C2 antes de acabar el curso 2026-2027.

Educació ha asegurado que el requisito del C2 "no se rebaja ni desaparece, se refuerza. Pasa de ser un mérito (valorado con 5 puntos) a ser un requisito imprescindible", por lo que deja de puntuar como mérito.

El departamento ha asegurado que debe "garantizar el funcionamiento de los centros y el derecho del alumnado a la educación", que debe ser preferente, por lo que establece este calendario como una medida necesaria, proporcionada y temporal que permite compatibilizar ese derecho del alumnado e impulsa el objetivo de elevar la competencia lingüística del profesorado.

La Generalitat ha asegurado que se ha incrementado la oferta formativa y de acreditación durante los últimos años para acelerar su alcance, y ha dicho que existe un número significativo de docentes que ya se han examinado y no dispondrán de resultados hasta septiembre.