Educació cifra en un 11,90% el seguimiento de la huelga docente en Catalunya hasta las 9.30

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La huelga de docentes de Catalunya de este miércoles está teniendo un seguimiento del 11,90% sobre el total de la plantilla, según datos de las 9.30 horas que ha avanzado la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat.

Además, un 12,86% de los centros educativos han comunicado los datos de seguimiento de la huelga al departamento.

La huelga ha sido convocada por los sindicatos Ustec·Stes, Aspepc.Sps, CC.OO. Educació, CGT Ensenyament y UGT y piden mejoras de sus condiciones con la negociación del complemento salarial, la reducción de ratios y la desburocratización, entre otras, y a las 12.30 de este miércoles realizarán una manifestación unitaria para reivindicar sus demandas.