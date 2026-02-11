Niubó afirma que Educació comparte las demandas docentes y que mantiene la "voluntad de diálogo"

Archivo - La consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, Esther Niubó, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - DAVID ZORRAKINO - Archivo

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, asegura que el departamento comparte las demandas de los docentes catalanes, que están en huelga este miércoles, y que mantiene la "voluntad de diálogo" con los sindicatos para llegar a un acuerdo.

En un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, afirma que la huelga docente de este miércoles es un "clamor de reconocimiento de una profesión que requiere todo el apoyo del Govern", con recursos para atender adecuadamente la diversidad, mejoras laborales de los docentes y personal de atención educativa (PAE), consolidación de la reducción de ratios o la simplificación de la gestión burocrática.

"Desde Educació entendemos y compartimos las demandas para fortalecer el sistema educativo y mantenemos la voluntad de diálogo con los sindicatos para poder llegar a un acuerdo social que nos permita contribuir a la mejora educativa de nuestro país", añade la consellera, que recientemente fue intervenida quirúrgicamente y está en fase de recuperación.