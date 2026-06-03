Educació cifra en un 12,39% el seguimiento de la huelga en Tarragona hasta las 17 horas

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha cifrado en un 12,39% hasta las 17 horas el seguimiento de la huelga del personal docente y laboral de los centros públicos y del Departament de Educación y FP en Tarragona y Terres de l'Ebre, informa en un comunicado.

Han dado datos el 93,61% de los centros de trabajo con personal llamado a huelga este miércoles, tercer día de votación del preacuerdo y en el que no convocan el paro los sindicatos Ustec·Stes y Aspepc·Sps y sí lo hacen CGT Ensenyament y La Intersindical.

Entre el personal convocado está el personal docente y laboral de los centros públicos y de la Conselleria (servicios educativos, territoriales y centrales, entre otros), y otros colectivos sobre los que no tiene datos (como personal de otras titularidades, personal de limpieza, de cocina o monitores).