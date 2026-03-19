Educació cifra en un 7,64% el seguimiento de la huelga docente hasta las 9.30 horas

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La huelga de docentes de Catalunya de este jueves está teniendo un seguimiento del 7,64% sobre el total de la plantilla convocada, circunscrita a los servicios territoriales del Maresme-Vallès Oriental, Vallès Occidental y Girona, según datos de las 9.30 horas facilitados por la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat.

Se trata de la cuarta jornada de huelga --prevista para toda esta semana y convocada por Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical-CSC-- y Educació señala que un 30,28% de los centros educativos le han comunicado los datos de seguimiento de la huelga.

Están llamados a la huelga de este jueves el personal docente funcionario, el interino, el que está en prácticas y el laboral --incluyendo laboral docente, PAE y PAS-- del Maresme-Vallès Oriental, Vallès Occidental y Girona, así como el personal de ocio educativo, las guarderías de gestión indirecta y centros públicos de otras titularidades.