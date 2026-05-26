Educació plantea un complemento salarial para todos los docentes, según sindicatos

Representantes sindicales entrando en el Departamento de Educación y FP, este martes en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos educativos afirman que la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat les ha planteado la creación de un complemento para todos los docentes, que aseguran que es de unos 35 euros brutos al mes.

Así lo han explicado este martes en un receso de la reunión de la quinta mesa sectorial entre Educació y los sindicatos con representación, en la que se han abordado las mejoras laborales solicitadas para avanzar en la resolución del conflicto educativo.

Han explicado que el departamento también les propone realizar el aumento del complemento específico en 3 años, en lugar de en 4 años, como ya se había planteado la semana pasada.