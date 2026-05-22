Educació plantea a los sindicatos aumentar un 50% en complementos de tutoría y crear 3 nuevos

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, a 1 de febrero de 2024, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación de la Generalitat ha planteado a los sindicatos docentes en la reunión de la mesa de negociación de este viernes una mejora retributiva del 50% de los complementos de tutoría y la creación de tres nuevos.

Ha propuesto un incremento de un 50% de los importes mensuales para los complementos de tutoría de educación especial, infantil y primaria (que pasaría de 66,56 euros mensuales a 99,84), tutoría de ESO (de 93,6 a 140,4) y coordinador digital (de 89,96 a 134,94 euros).

El departamento ha planteado la creación de tres nuevos complementos: un complemento de cotutoría (de 70,2 euros), un complemento a todos los docentes de centros de máxima complejidad (139,77 en Primaria y de 196,56 en Secundaria), y un complemento de trabajo de investigación (de 70,2 euros mensuales).

El nuevo complemento en centros de máxima complejidad está destinado a todos los docentes que ejercer su labor en una escuela o instituto de estas características.

La Conselleria de Educación ha cifrado en 104.591 docentes los que podrían recibir estos complementos, tanto los ya existentes como los de nueva creación.

CUERPO DE CATEDRÁTICOS

El departamento también propone una reactivación del cuerpo de catedráticos, con el despliegue de un calendario de convocatorias de una vía de promoción profesional que lleva parada desde 2010: se prevén 1.000 plazas distribuidas en 4 promociones de 250 plazas, entre 2027 y 2030.

La propuesta del departamento también incluye un incremento de profesionales para la escuela inclusiva con 1.088 dotaciones, reforzar plantillas con 864 dotaciones y 349 nuevos efectivos de personal de administración y servicios.