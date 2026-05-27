Educació propone a los sindicatos incrementar la cuantía del nuevo complemento para los docentes

El secretario de Mejora Educativa de la Generalitat, Ignasi Giménez, en las declaraciones tras la mesa de este miércoles - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Mejora Educativa de la Generalitat, Ignasi Giménez, ha explicado que la Conselleria de Educación y FP ha propuesto a los sindicatos en la mesa de este miércoles un incremento de la cuantía del nuevo complemento para todos los docentes, que se aplicará ya desde este 2026, así como otro aumento para 2029.

En declaraciones a los periodistas al finalizar el encuentro, que es ya el sexto de la mesa, asegura que el Departament quiere "acercar posiciones con las organizaciones que no firmaron el acuerdo", que sí que suscribieron CC.OO. Educació y UGT, y que quieren seguir estudiando las propuestas de estas organizaciones, por lo que se emplazan a una nueva reunión este jueves a partir de las 12 horas.

Afirma que la Conselleria ha elevado la cifra del complemento para todos los docentes desde este 2026 y que lo sitúa "a partir de los 46 euros", y que esta es una propuesta superior respecto a la de ayer, que estaba en torno a los 35 euros.

"Hemos hecho este movimiento que es interesante y nos reclamaban las organizaciones sindicales", y añade la voluntad de Educació de rebajar la tensión actual en el sistema educativo.

Fuentes sindicales han señalado antes de acabar la reunión que el aumento para 2029 es de 75 euros y que con estos dos aumentos, sumados al incremento del complemento específico, se llegaría a un total de 355 euros brutos más al mes por docente en 2029, según los cálculos de los sindicatos.

"MANO TENDIDA" DE EDUCACIÓ

Giménez ha reiterado la "apuesta muy clara desde el inicio del mandato" del Govern en relación a los recursos para la escuela inclusiva; y, por otro lado, asegura que la Conselleria se ha comprometido a enviar a los sindicatos una propuesta por escrito este jueves, como pedían.

Defiende que el Departament ha demostrado "su mano tendida y capacidad de diálogo" con los sindicatos, así como la voluntad de seguir acercando posiciones.

Por último, a la pregunta de si Educació ha pedido levantar los cortes de carreteras para la negociación --como apuntaban algunas fuentes sindicales--, Giménez ha dicho que no se ha pedido explícitamente levantarlos pero que "no ayudaba al clima de confianza que se debe establecer para llegar a un acuerdo".