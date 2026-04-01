Educació renovará unos 87.000 portátiles de docentes por su "posible obsolescencia tecnológica"

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y FP de la Generalitat está ejecutando la renovación de unos 87.000 ordenadores portátiles del personal docente catalán, porque desde el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) se considera que pasados 5 años entran en una etapa de "posible obsolescencia tecnológica".

Fuentes del departamento explican este miércoles a Europa Press que este criterio se sigue con todos los dispositivos de la Generalitat y que este plazo "no es arbitrario, está pensado para evitar el aumento de las incidencias que se producen pasados 5 años".

Señalan que los ordenadores que llegan son más potentes que los anteriores y que "si un docente no tiene interés en tener uno nuevo, no hay ningún problema, no se le cambiará".

El portavoz de La Intersindical Educació, Marc Martorell, ya criticó la semana pasada la mala gestión del departamento, según él, con la renovación de estos portátiles, que dice que serán llevados al punto verde cuando asegura que funcionan pero "el Govern no quiere asumir la gestión del mantenimiento".

El sindicato Ustec·Stes, por su parte, ha criticado el "malgasto de recursos públicos que supone la retirada y destrucción de material informático aún útil" en los centros educativos, y ve incoherente esta política con los objetivos de sostenibilidad, escuela verde y uso responsable de los recursos.