Educació se reúne con representantes sindicales tras la manifestación por las mejoras docentes

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educació y FP de la Generalitat se reúne con un representante de cada sindicato en el departamento, tras la manifestación unitaria sindical para una mejora de las condiciones laborales de este miércoles.

Así lo han trasladado los representantes sindicales ante el departamento, donde ha finalizado la manifestación --convocada por Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CC.OO. Educació, CGT Ensenyament y UGT-- que ha partido desde los Jardinets de Gràcia.

Concentrados ante la Conselleria, la portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha asegurado que la huelga ha sido un "éxito aplastante con un 85% de participación y 70.000 personas"; ha insistido en que ya basta de precariedad, de imposiciones y de promesas vacías, en sus palabras, y que es un clamor colectivo exigir el prestigio de su trabajo y una educación de calidad.

El secretario general de Apepc·Sps, Ignasi Fernández, ha señalado que la Conselleria de Educación hace años que les "da la espalda"; asegura que los catalanes son los docentes peor pagados y piden dignidad y respeto.

"PROMESAS Y DECLARACIONES VACÍAS"

Ester Vila, de CC.OO. Educació, ha reclamado un presupuesto que garantice la inversión real en educación, más recursos, menos burocracia y currículos estructurados y consensuados por todos los docentes, y asegura que no aceptarán "más promesas y declaraciones vacías" y que quieren cambios reales en el sistema educativo.

Por la CGT, Laura Gené critica la "absoluta falta de voluntad política" del departamento y que, ante esto la respuesta docente es la movilización, y recuerda que los sindicatos de la mesa sectorial han anunciado una semana de huelga entera del 16 al 20 de marzo.

Por UGT, Lorena Martínez ha insistido en que los docentes seguirán movilizándose hasta mejorar sus condiciones laborales y el sistema educativo de Catalunya: "A partir de ahora cada centro, aula y calle debe ser un foco e resistencia y de organización".