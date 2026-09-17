Educación, financiación, vivienda e inmigración centran un debate entre portavoces del Parlament

Debate entre portavoces del Parlament emitido en 'La2Cat' - LA2CAT

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La crisis educativa, el nuevo modelo de financiación autonómica, la situación de la vivienda y la inmigración, entre otros temas, han centrado el debate de este jueves entre los portavoces de los partidos del Parlament, en La2Cat y Ràdio 4, recogido por Europa Press.

Han participado la portavoz de PSC-Units, Elena Díaz; el de Junts, Salvador Vergés; la de ERC, Ester Capella; la del PPC, Lorena Roldán; el de Vox, Joan Garriga; el de los Comuns, David Cid; el de la CUP, Dani Cornellà, y la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols.

PACTO EN EDUCACIÓN

En educación, el foco ha estado en el pacto educativo que el Govern y varias formaciones han propuesto para resolver la crisis educativa: PSC, Junts, ERC y los Comuns coinciden en su necesidad, y ponen el foco en reducir la burocracia, reforzar el catalán, bajar ratios, mejorar la escuela inclusiva, climatizar las aulas y mejorar las condiciones de los docentes.

Roldán ha considerado difícil un pacto con los partidos que han liderado las políticas educativas los últimos años y si no se reconoce que la inmersión lingüística ha sido un fracaso; mientras que Garriga ha dicho que no asistirán a las reuniones: "No perderemos el tiempo".

La CUP asistirá a las reuniones para "proponer que el Govern escuche a quien tiene que escuchar", que es a los sindicatos y al conjunto de la comunidad educativa; y Orriols dice que ellos no hacen cordones sanitarios a nadie, pero que las políticas educativas tienen que huir de la corrección política actual y ha rechazado el decreto de educación inclusiva.

A pesar de coincidir con varios grupos en la idea del pacto educativo, Vergés ha afeado a ERC y Comuns que hayan apoyado al Ejecutivo a pesar del conflicto docente; Capella ha replicado que ahora el Govern no tiene excusas para solucionarlo porque cuentan con Presupuestos.

Cid ha repartido las culpas también a Junts y ERC, que han gobernado los últimos años, y Díaz ha reivindicado que el Ejecutivo ha aumentado un 25% los recursos en educación: "La educación debe ser la prioridad número 1 para el Govern y para el resto de fuerzas políticas".

LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Sobre el nuevo modelo de financiación, Capella ha tendido la mano a Junts para lograr su apoyo, dado que están abiertos a intentar mejorarlo, y les ha preguntado si están dispuestos a renunciar a 4.700 millones pese a la defensa de los de Carles del Puigdemont del concierto económico.

"Quién lo debe aprobar es una mayoría en el parlamento español que no está de acuerdo con el concierto ni con nada de lo que viene de Catalunya", ha advertido Capella a Vergés, que ha emplazado a hacer un frente común con el PSC para presionar por el concierto.

Según Vergés, los 4.700 millones son la parte proporcional que tocan a los catalanes por el incremento de ingresos que ha tenido el Gobierno: "Esto no es una mejora de la financiación. Nosotros pedimos salir del régimen común y tener aquello que ya tienen los vascos".

Para la portavoz parlamentaria socialista, es necesario aprobar un nuevo modelo de financiación y ha acusado al PP haber sido "incapaz" de plantear una propuesta cuando gobernaron y de limitarse a quejarse cada vez que se pone una sobre la mesa; y Cid ha reclamado que la nueva financiación sirva para atender temas como la vivienda, los servicios públicos y Rodalies, y no para ampliar del Aeropuerto de Barcelona.

Roldán ha reclamado que el nuevo modelo salga un acuerdo común entre todas las comunidades y no de una "negociación bilateral" entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, además de criticar el gasto que se lleva a cabo en cuestiones como las delegaciones en el exterior y el nombramiento de cargos.

En el mismo sentido se ha pronunciado Garriga, que ha defendido que quieren que el dinero esté en manos de los trabajadores y las familias y no del Gobierno ni la Generalitat, mientras que Orriols ha calificado de falacia hablar de financiación singular, ha avisado de que el modelo "diluye toda singularidad de la nación catalana" y ha defendido el concierto.

LAS RECETAS EN VIVIENDA

Los partidos de la izquierda y la derecha han chocado en las recetas para hacer frente a la situación de la vivienda: PSC, ERC, los Comuns y la CUP han defendido regular el mercado, mientras que Junts, el PP, Vox y AC han criticado las políticas de regulación de la izquierda.

Según Capella, topar los alquileres funciona para contener los precios, y se debe complementar con la rehabilitación: "Debe sacarse de la lógica especulativa"; Cid ha puesto el foco en regular las compras especulativas, y ha coincidido con Cornellà en la necesidad de limitar las viviendas de uso turístico.

Vergés ha rechazado lecciones de la izquierda sobre vivienda y el intervencionismo en este ámbito, y su receta pasa por aumentar la construcción: "Faltan grúas en Catalunya"; Díaz ha replicado que se ha logrado contener el aumento de los precios y que 6 de cada 10 viviendas públicas en España se hacen en Catalunya.

Roldán ha apostado por aumentar la construcción y desregular: "Cada vez que sacáis una ley para regular la vivienda quitáis pisos del mercado", ha dicho a los partidos de izquierdas; Garriga ha apostado por fiscalidad cero en la compra de la primera vivienda y prioridad para los españoles en la vivienda social; y Orriols ha dicho que la inmigración ha agravado el problema de la vivienda.

INMIGRACIÓN

Por último, en el bloque sobre inmigración, también se han hecho evidentes las diferencias entre la izquierda y la derecha; la portavoz socialista, Elena Díaz, ha abogado por trabajar por la integración de las personas inmigrantes, y la republicana, Ester Capella, ha defendido garantizar los derechos con independencia del origen "ni del carné de identidad que siempre esgrimen tanto el PP como Vox".

Desde Junts, Vergés ha sostenido que la inmigración es una cuestión que preocupa a la ciudadanía y que se debe abordar ni diciendo que "aquí no pasa nada y que queremos acoger", ni diciendo que cualquier inmigrante fuera, mientras que la líder de AC, Sílvia Orriols, ha pedido la deportación de los inmigrantes irregulares y ha acusado al Gobierno de no controlar sus fronteras.

La popular Lorena Roldán ha rechazado el traspaso de competencias a la Generalitat y ha abogado por una política migratoria fuerte y de la mano de la UE para defender la soberanía y la unidad territorial, y el portavoz de Vox Joan Garriga ha afirmado que "la inmigración descontrolada e ilegal" causa inseguridad.

El 'cupaire' Cornellà ha apuntado que Catalunya debe tener la competencia de inmigración pero también de cualquier otra cuestión, y para el portavoz de los Comuns, David Cid, el problema es plantear que un inmigrante ya puede ser un potencial delincuente, por lo que ha llamado "racista" a Garriga, y también ha acusado al PP de querer mantener el conflicto en Ceuta.