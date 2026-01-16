Se eleva a fase de alerta el Inuncat por las lluvias intensas este fin de semana en Catalunya

Imagen de la alerta Inuncat - PROTECCIÓN CIVIL

BARCELONA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Protección Civil ha elevado a fase de alerta el plan Inuncat por las previsiones de lluvias intensas y persistentes en diferentes puntos de Catalunya este fin de semana.

La activación, de la que Protección Civil ha informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press en el que piden "precaución en los desplazamientos, actividades exteriores y zonas inundables", llega después de que este viernes a mediodía el organismo activara el Inuncat en fase de prealerta.

Protección Civil también ha activado la alerta por previsiones de nevadas intensas durante el fin de semana, y el consiguiente incremento del peligro por aludes, para lo que también ha pedido precaución a la hora de practicar actividades al aire libre.