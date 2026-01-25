Elisenda Alamany, única candidata en las primarias de ERC para la alcaldía de Barcelona

Archivo - La secretaria general de ERC y líder del partido en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de ERC y líder de la formación en Barcelona, Elisenda Alamany, es la única candidata que se ha presentado a las primarias de ERC a la alcaldía de la ciudad, sin ninguna otra precandidatura.

"Me siento agradecida porque se haya creído que, después de 7 años trabajando por la ciudad, soy la persona con el consenso y la fuerza para poner ERC en el lugar que se merece la capital del país", ha dicho en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press este domingo.

Este mismo domingo ha empezado la recogida de avales de su candidatura y el proceso culminará con la proclamación oficial como candidata a la alcaldía por ERC el próximo 28 de febrero.