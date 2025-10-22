Élite Taxi da por "zanjado" su conflicto con el Barça y desconvoca la protesta de esta tarde

El portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, y el expresidente del FC Barcelona, Joan Gaspart, en una atención a los medios en Barcelona. - EUROPA PRESS

Reclama que la futura ley del taxi se apruebe en el primer pleno del Parlament de 2026

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, ha dado por "zanjado" su conflicto con el FC Barcelona por su contrato con Uber, tras la intermediación del expresidente de la entidad Joan Gaspart, y ha desconvocado la protesta que estaba prevista esta tarde en el marco de la firma del acuerdo.

Lo ha dicho este miércoles en una atención a los medios en Barcelona junto con Joan Gaspart, en la que han explicado que el departamento legal del club no ve "ninguna ilegalidad" en el contrato con Uber y se compromete a velar porque la empresa de transporte cumpla las leyes.

Gaspart ha recordado que el FC Barcelona es una sociedad deportiva y que compite contra equipos que son sociedades anónimas, por lo que "pueden ser financiadas por millonarios, fondos o estados", lo que obliga a la entidad catalana, textualmente, a buscar el dinero debajo de las piedras.

Por su parte, Álvarez ha dicho: "Por el amor que le tengo al Barça y el vínculo que tengo con Joan Gaspart, zanjo este conflicto y nos ponemos a disposición del club, pero el Barça tiene que entender que Uber ha eliminado el taxi en medio mundo".

Este martes, Élite Taxi también desconvocó una movilización por la tarde tras reunirse con representantes del club blaugrana, que se comprometió a habilitar una parrilla exclusiva para taxis a 80 metros del estadio los días del partido para mejorar el servicio a los socios y aficionados.

SPOTIFY CAMP NOU

En este sentido, Gaspart ha hecho hincapié en que cuando el Spotify Camp Nou vuelva a abrir sus puertas "el Barça necesitará a los taxistas y viceversa" por la poca capacidad de plazas de aparcamiento del entorno.

"La relación taxistas-Barça no tiene un final: tiene un futuro", ha resaltado.

AEROPUERTO DE BARCELONA

Álvarez ha afirmado que le consta que en noviembre el club catalán iniciará una campaña en el marco del acuerdo con Uber y ante la que Élite Taxi responderá "con acciones más ingeniosas", sin colapsar la ciudad.

También ha insistido en que Élite Taxi intensificará su actividad persiguiendo malas praxis de Uber, especialmente en el Aeropuerto de Barcelona, donde tiene previsto ejercer presión sobre Aena.

"Tuvimos reuniones con Aena en las que se comprometió a habilitaran depósito para dejar todos los VTC ya inmovilizados, pero no lo ha cumplido", ha criticado.

LEY DEL TAXI

Sobre la futura ley del taxi en la que trabaja el Govern y que prevé la desaparición progresiva de VTC en el Área Metropolitana de Barcelona, Álvarez ha señalado que la semana que viene empezará a tener reuniones con los grupos políticos para intentar acelerar su aprobación.

"Queremos intentar que en el primer pleno en el Parlament del 2026 se apruebe esta ley, que pone orden de una vez por todas, regulando el taxi y los VTC y es muy contundente con los que están fuera de la ley", ha concluido.