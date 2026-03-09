Élite Taxi propone que los VTC catalanes puedan canjear su licencia por una de taxi

Archivo - Un taxi, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, ha anunciado que la entidad propondrá una enmienda al proyecto de Ley del taxi catalana que se empezará a tramitar en el Parlament esta semana para que los VTC puedan canjear su licencia por una de taxi con una duración de siete años más otro prorrogable.

Lo ha dicho este lunes en una rueda de prensa en la que ha añadido que también proponen que las VTC puedan pasar a tener una nueva categoría llamada 'Autorización de Alta Disponibilidad', que deberá tener una antelación de dos horas para pedir el servicio.

Ha dicho que esta propuesta debe servir para que se acabe el conflicto entre el sector VTC y el sector del taxi: "Todos tenemos que ceder en algún punto y esto lo que garantizaría es más oferta de taxis, sobre todo en los momentos que más lo necesita la ciudadanía".

Álvarez ha añadido que esta propuesta daría "la oportunidad de seguir trabajando" a los conductores de las 4.000 licencias VTC que hay actualmente.

En todo caso, ha dicho que las nuevas licencias de taxi serían temporales --a diferencia de las que ya existen--, y ha dicho que la propuesta garantiza más oferta de taxis y que se acaben los precios dinámicos.

SEGURIDAD JURÍDICA

Álvarez ha asegurado que, con esta propuesta, "se acaba el caos jurídico y será la ley con más seguridad jurídica que existe ahora mismo en todo el territorio nacional".

Ha añadido que la propuesta contempla que todos los vehículos de transporte de menos de nueve plazas deberán llevar un dispositivo conectado a una infraestructura de datos pública que controlará todos los servicios y todos los vehículos irán geolocalizados.

"De esta manera ya todo estará digitalizado y las sanciones irán de oficio de manera telemática", ha explicado, y ha añadido que permitiría sancionar también a las plataformas.

Esta propuesta debe permitir "repartir de manera uniforme la flota", ya que se podrá saber cuántos taxis hay libres, ocupados o no están de servicio.

Por otro lado, ha explicado que el régimen sancionador "va a ser muy severo, muy duro para los taxis que lo hacen mal y para las VTCs que lo hacen mal. Si ahora es duro, será mucho más duro".