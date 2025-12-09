Élite Taxi ve un "éxito" la jornada de paro contra VTC y cifra en un 90% el seguimiento

Varios manifestantes con bombas de humo durante una marcha lenta, a 9 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La asociación Élite Taxi ha calificado de "éxito" la jornada de paro general del sector este martes en Barcelona y ha cifrado en un 90% su seguimiento, después de una huelga que también se ha llevado a cabo en aeropuertos, estaciones de tren y bus para exigir la tramitación del sector y más control sobre grandes plataformas de VTC como Uber, Cabify y Bolt.

"Más del 90% del taxi de Catalunya ha secundado la convocatoria, demostrando una vez más la unidad, la fuerza y la dignidad de nuestro sector", informa en un comunicado la organización, que ha señalado que a pesar de haber intentos de boicot por parte de otras organizaciones de taxistas, se ha podido llevar a cabo el paro.

Además, en el comunicado agradece la "gran labor" de los piquetes, que han garantizado el éxito y la visibilidad de esta protesta histórica, textualmente.

Por otro lado, Élite Taxi tambuién ha presentado una denuncia ante la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) y el Departamento de Territorio, Transportes y Movilidad de la Generalitat para que se retire la honorabilidad a Uber para operar en Catalunya por "infringir la normativa que regula el transporte de viajeros".

La huelga se ha llevado a cabo de las 10 a las 16 horas, a excepción de los traslados de urgencia que se han mantenido, y los taxistas han empezado a ocupar la Gran Via a partir de las 9.30 horas, para posteriormente extenderse hacia el paseo de Gràcia y plaza Catalunya.