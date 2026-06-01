Elma Saiz y Martínez Bravo visitan un centro de regularización de migrantes en Barcelona

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, junto a la consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo (c), un centro para la regularización este lunes en Barcelona - GOBIERNO

BARCELONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, han visitado este lunes por la mañana un centro de atención y acompañamiento del Ayuntamiento de Barcelona para la regularización extraordinaria de migrantes.

Saiz ha destacado que los centros de regularización se suman al paquete de medidas de la Generalitat de "apoyo" al proceso, ha expresado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

"Cuando las administraciones remamos a favor del bien común, todos ganamos", ha añadido.