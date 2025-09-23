Emma Vilarasau pide en el pregón de La Mercè que se juzgue Netanyahu "por crímenes de guerra"

La actriz Emma Vilarasau pronuncia el pregón de La Mercè de Barcelona 2025 en el Saló de Cent del Ayuntamiento. - KIKE RINCON - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actriz Emma Vilarasau ha pedido este martes que se juzgue al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y a toda su cúpula militar por "crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad frente una corte penal internacional" por su actuación en Gaza, al pronunciar el pregón de La Mercè que da inicio a la fiesta mayor de Barcelona desde el Saló de Cent del Ayuntamiento.

"Mi deseo es que de una vez por todas se lleven a cabo sanciones y embargos a Israel y que se deje de negociar con un gobierno genocida", y ha convocado a la ciudadanía a la manifestación del próximo 4 de octubre organizada por la Comunidad Palestina de Barcelona y la Coalición Prou Complicitat amb Israel.

Vilarasau, que también ha dedicado su discurso a otras problemáticas, tiene una trayectoria teatral con más de 50 interpretaciones desde 1982, incluyendo obras como 'La flauta màgica', mientras que en televisión la hicieron famosa series como 'Ventdelplà', i, en cuanto a la gran pantalla, ha trabajado, entre otros, en 'Para que no me olvides' y 'Casa en flames'.

REIVINDICACIÓN DEL TEATRO

Vilarasau ha hecho un repaso de su vida y trayectoria en Barcelona durante todo el discurso, recordando sus inicios en el Institut del Teatre, su paso como público por las primeras salas que abrían en la ciudad y cómo se enamoró de las artes escénicas en un momento en qué "aún estaba todo por descubrir", tras la muerte del dictador Francisco Franco.

"El discurso político, el público y los teatros iban de la mano y se producía lo tan difícil de conseguir: todos teníamos necesidad de lo mismo, todos veníamos del mismo pasado, teníamos una historia común, todos teníamos necesidad de explicar quiénes éramos, quiénes habíamos sido, dónde estábamos y qué queríamos ser", ha expresado.

Ha explicado que su primera oportunidad laboral fue en el Teatre Lliure en el 1983, cuando se presentó a una prueba porque necesitaban a una "mujer joven" y acabó trabajando allí 10 años.

"Aquello cambió mi vida y haber sido dirigida por Fabià Puigserver, Lluís Pasqual y Pere Planella, trabajar junto a Anna Lizaran, Lluís Homar, Imma Colomer, Domènech Reixach, Toni Sevilla 'Mene' entonces, y la gran Carlota Soldevila, entrar a formar parte de aquella familia que convivía más en el teatro que en su caso me hizo entender qué era el teatro", ha añadido.

La actriz, visiblemente emocionada, se ha referido especialmente a Puigserver, quién ha recordado como "uno de los grandes directores" con los que ha trabajado y quién perdió la vida por culpa del VIH, enfermedad que a finales de la década de los 80 y el inicio de los 90 se convirtió en una epidemia en la ciudad, según ella.

LLEGADA DE SU HIJO Y VIVIENDA

Vilarasau también ha recordado que en 1983 conoció a su pareja, el también actor Jordi Bosch, interpretando 'L'Heroe' en el Grec, un lugar que ha asegurado que es "muy especial" para ella.

Ha explicado que, cuando su hijo nació en 1991, en una Barcelona preolímpica, pudo permitirse dejar el teatro durante un tiempo para centrarse en la maternidad mientras su marido seguía trabajando.

Ha apuntado que, con esta situación, se pudieron permitir pagar un piso de alquiler en el barrio barcelonés de Gràcia, algo que considera que actualmente sería "absolutamente inviable" con un sueldo de actor.

"La ciudad sufre una falta absoluta de vivienda y los sueldos no tienen ningún tipo de relación con el precio del alquiler", y ha dicho que ve realmente triste y decadente para una ciudad que sus vecinos se tengan que ir.

EL CATALÁN

Vilarasau también ha defendido luchar por el uso del catalán: "La gente no es consciente de lo que ha costado mantener la lengua y TV3 hizo mucho trabajo porque en el teatro el lenguaje era más refinado, pero el lenguaje cotidiano que se utilizaba en las series se tenia que cuidar mucho".

Ha asegurando que le duele ver situaciones en las que no se tolera el uso del catalán, que se diga que es una lengua poco internacional y que se tenga que cambiar de idioma para pedir un café: "Si la gente supiera lo que esta lengua ha sufrido, sería mucho más comprensiva".