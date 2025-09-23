Collboni da inicio a La Mercè 2025 apoyando a Palestina: "Gaza quema y Barcelona llora"

La actriz Emma Vilarasau, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la alcaldesa de Manchester, Bev Craig - KIKE RINCON - EUROPA PRESS

La alcaldesa de Manchester defiende la colaboración "en una época de tanta incertidumbre"

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha dado inicio a las fiestas de La Mercè, que se prolongarán hasta el próximo domingo 28 de septiembre, apoyando a Palestina: "Hoy, Gaza quema y Barcelona llora. Hoy, Gaza quema y Barcelona denuncia estos ataques inhumanos".

Lo ha dicho este martes desde el Saló de Cent del Ayuntamiento, antes de que la alcaldesa de Manchester, Bev Craig, presentase a la ciudad como territorio invitado de La Mercè, y de que la actriz Emma Vilarasau, a la que Collboni ha loado como gran referente del mundo del cine y del teatro, pronunciase el pregón.

Al acto han asistido los concejales y comisionados del consistorio, a excepción de los de Vox; el embajador británico en España, Alex Ellis; el cónsul británico Lloyd Milen; representantes de la Generalitat; el inspector general del Ejército, el teniente general Manuel Busquier, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, entre otras personalidades de la sociedad civil barcelonesa.

Ante un salón lleno, Collboni ha querido reivindicar el apoyo que la ciudad está ofreciendo a los territorios en guerra: "Los ciudadanos y ciudadanas de Gaza, y de las otras ciudades palestinas, hoy saben que tienen la Barcelona solidaria a su lado. Como también nos tienen a su lado los ciudadanos de Ucrania", ha dicho.

"UN ACTO DE AMOR"

Para el alcalde, las fiestas de La Mercè son "un acto de amor de la ciudad" hacia sus vecinos, la cultura popular, la música, las artes callejeras, las nuevas expresiones artísticas y, también, la gastronomía.

Por esto, y tras recordar algunas de las actividades previstas y agradecer la colaboración de los trabajadores públicos, Collboni ha hecho un llamamiento a todos los barceloneses "a disfrutar de La Mercè como una gran experiencia colectiva, única y vibrante".

"La Mercè también significa recordar que hoy tenemos una ciudad que está de fiesta, pero que durante el resto del año es una ciudad que se compromete", y ha defendido las políticas económicas y de vivienda que están impulsando desde el consistorio.

MANCHESTER, CIUDAD INVITADA

Por su parte, Craig ha subrayado el carácter enérgico y dinámico de Barcelona, ha reivindicado el trabajo conjunto que pueden hacer ambos territorios para fortalecerse, sobre todo "en una época de tanta incertidumbre en el mundo".

"Esta semana Manchester presenta (en Barcelona) un programa internacional de primer orden, diverso y contemporáneo", ha celebrado Craig, que ha agradecido la invitación y la colaboración constante para organizar las actividades.