Empieza la manifestación de la Esquerra Independentista en Barcelona

La manifestación de la Esquerra Independentista en la Diada. - LORENA SOPENA-EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La manifestación de la Esquerra Independentista --formada por la CUP, la organización juvenil Arran, Alerta Solidària, el sindicato COS, Endavant y el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC)-- ha comenzado en torno a las 18 de este jueves en la plaza Urquinaona de Barcelona.

Bajo el lema 'El combat és sempre ara' ('El combate es siempre ahora') y con cánticos como 'Ni França ni Espanya, Països Catalans', 'Fora feixistes dels nostres barris' o 'Guerra, guerra, guerra, guerra per la terra', encabezan la manifestación miembros de las entidades convocantes.

Para esta Diada, la Esquerra Independentista ha instado a la movilización para que sea un punto de inflexión para "relanzar un proyecto independentista popular, de clase y combativo ante las múltiples crisis que afectan a los Països Catalans".

Entre los principales retos, sitúan la lucha contra la extrema derecha, la defensa de la lengua y la cultura catalanas, y la construcción de una alternativa independentista socialista, feminista y antirracista.

Los manifestantes han encendido petardos antes de iniciar la marcha, han desplegado una gran estelada y una bandera palestina, y portan pancartas y banderas.

La manifestación ha empezado en plaza Urquinaona y recorrerá la calle Trafalgar hasta Arc de Triomf, el paseo Lluís Companys y calle Comerç, hasta llegar a la plaza Comercial, frente al Born.