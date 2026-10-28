Empieza la manifestación de médicos en Barcelona el primer día de huelga indefinida

Huelga de médicos de Barcelona este miércoles - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La manifestación de médicos convocada por Metges de Catalunya (MC) en el marco de la huelga indefinida de facultativos, que comienza este miércoles, ha empezado hacia las 9.45 horas en la Zona Universitària de Barcelona reuniendo a alrededor de 350 personas.

Los manifestantes han comenzado a bajar por la avenida Diagonal, cortándola en ambos sentidos, y está previsto que avance hasta la sede de la Conselleria de Salud, con carteles como 'Tanta espera ens desespera' y 'Menys corbates i més bates', y con cánticos de 'A tu, a tu, a tu també t'afecta'.

La huelga se ha mantenido en Catalunya, como en Madrid, Canarias y la Comunidad Valenciana, pese a la convocatoria de elecciones generales.

Las reivindicaciones principales incluyen el fin de las guardias de 24 horas, mejoras de las condiciones laborales y un marco regulatorio propio que reconozca la "singularidad" de la profesión médica, así como el rechazo al proyecto de reforma del Estatuto Marco.

El sindicato considera que la "clave" para desbloquear la situación la tiene la Conselleria y reclama a la consellera de Salud, Olga Pané, que se siente a negociar.

LA VERSIÓN DE SALUD

Por su parte, la Conselleria de Salud entiende que la convocatoria responde a una movilización estatal inicial ante el Ministerio de Sanidad y no responde "a ninguna decisión del Govern ni a un recorte de derechos o un empeoramiento de las condiciones laborales de los profesionales en Catalunya", apunta en un comunicado.

Salud considera además que las cuestiones laborales deben abordarse "dentro de los marcos legalmente establecidos", es decir, los convenios colectivos y la mesa sectorial del Institut Català de la Salut (ICS).

"No se puede abrir una negociación paralela a una huelga mientras hay un convenio en negociación", afirma la Conselleria, que insiste que mantiene su compromiso de avanzar en la mejora de las condiciones laborales de los facultativos y de escuchar sus reivindicaciones

SERVICIOS MÍNIMOS

En cuanto a servicios mínimos, se garantizará la atención de urgencia, tanto en atención hospitalaria como en los CUAP, mientras el resto de atención primaria se realizará con el 25% de la plantilla este miércoles, y con el 33% a partir del jueves.

Asimismo, los demás servicios sanitarios contarán con la misma plantilla que durante los festivos, y en los casos que esta sea la misma que un día laborable, se prestarán con la mitad de personal.