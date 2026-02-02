Empiezan las obras de rehabilitación de tres estaciones de autobús en Lleida

Estación de autobuses de Les Borges Blanques (Lleida) - GENERALITAT DE CATALUNYA

LLEIDA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat iniciará este martes las obras para la mejora y rehabilitación de las estaciones de autobuses interurbanos de Les Borges Blanques, Balaguer y Solsona (Lleida) con un presupuesto total de 1 millón de euros.

Las obras tendrán un plazo de ejecución de 6 meses en total y tienen como objetivo mejorar y reparar diversos elementos de las estaciones y modernizar las prestaciones del servicio, informa la Conselleria en un comunicado este lunes.

Las intervenciones incluyen principalmente la sustitución de cristales por elementos de policarbonato, la adecuación de elementos de drenaje, la reparación y sustitución del pavimento, la instalación de desfibriladores, nuevos asientos isquiáticos y la mejora de pavimentos dañados.