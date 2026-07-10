Empiezan en El Putxet de Barcelona los trabajos de inspección y control de la zona del socavón

Efectivos de los bomberos trabajando esta semana en las inmediaciones del socavón - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio de la Generalitat ha iniciado los trabajos de inspección y control de la zona del socavón de El Putxet de Barcelona causado por las obras de la L9 del Metro, informa en un comunicado.

Los trabajos durarán siete días y, tras este periodo, se evaluará la situación y se determinarán los pasos a seguir, y las comprobaciones se hacen en coordinación con Infraestructures.cat, la empresa pública responsable de las obras, y la Conselleria.

El Departamento ha asegurado que las auscultaciones están dando resultados "positivos y estabilizados", pero que se debe comprobar el terreno debajo de cada edificio antes de autorizar el retorno de los vecinos afectados.

Los trabajos permitirán complementar el conocimiento del subsuelo antes de dar por finalizada la fase de trabajos, y se mantendrán los sistemas de auscultación permanente y se harán inspecciones directas de los edificios.

VECINOS

Los vecinos han sido informados este viernes sobre como evoluciona la situación y las actuaciones previstas durante los próximos días, y se les han explicado que las decisiones "responden exclusivamente a criterios técnicos y de seguridad".

PUNTO DE ATENCIÓN Y TELÉFONO

Se mantiene abierto el Punt d'Atenció a la Ciutadania (PAC) para atender las necesidades sociales y personales de los afectados, que continuará abierto este sábado y domingo, y se ha habilitado el teléfono 674 660 005.

Todos los vecinos afectados están identificados y localizados, y continuarán recibiendo información actualizada.

La Conselleria ha asegurado que continuará trabajando con "máxima prudencia y rigor técnico, en coordinación con todos los servicios implicados, para garantizar la seguridad de las personas y avanzar en las tareas de control e inspección con las máximas garantías".