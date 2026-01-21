Los empleados de pequeñas empresas lideran el aumento salarial en España en 2025, según Eada e ICSA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los empleados de pequeñas empresas han liderado el incremento salarial en España en 2025 respecto al año anterior, con una subida del 8,72% que eleva la media nacional del conjunto de empleados a 28.577 euros anuales, según el estudio 'Evolución salarial 2007-2025' del Eada Business School y la consultora ICSA Grupo.

Los detalles del informe, basado en una muestra de 80.000 datos salariales y que analiza la evolución salarial de cargos directivos, mandos intermedios y empleados, han sido presentados este miércoles por el presidente ejecutivo de ICSA Grupo, Ernesto Poveda, y el profesor de Eada Business School, Anton-Giulio Manganelli.

Poveda ha destacado que, por primera vez en 19 años, el mayor incremento se registra en la categoría de empleados, históricamente liderado por los directivos, un fenómeno que vincula a los modelos retributivos actuales, basados en subidas lineales, que a su parecer han favorecido más a la base operativa.

Ha argumentado que las pequeñas empresas han tenido que afrontar un sobreesfuerzo para equiparar las condiciones salariales respecto a las que ofrecen las medianas y grandes empresas para competir con ellas y evitar la fuga de trabajadores.

En su lugar, ha instado a "rediseñar modelos de compensación", abandonando las subidas salariales lineales desligadas de la productividad para que estén alineadas con su aporte real, y fomentando la compensación no monetaria, como el teletrabajo, mayor flexibilidad horaria y formación continua.

PODER ADQUISITIVO

Según el análisis histórico del informe (2007-2025), la inflación acumulada se sitúa en el 43,5%, y los empleados son la única categoría que ha logrado batir este índice, con una subida acumulada del 45,89%, manteniendo así su poder adquisitivo.

Por el contrario, los directivos (31,35%) y los mandos intermedios (23,04%) han sufrido una pérdida notable de capacidad de compra en las últimas dos décadas.

Por sectores, la industria lidera los sueldos en la categoría de empleados (31.597 euros anuales), mientras que la banca y los seguros encabezan las retribuciones en mandos intermedios (53.024 euros) y directivos (96.131 euros).

A nivel autonómico, Madrid (95.528 euros) y Catalunya (92.443 euros) siguen concentrando los salarios directivos más altos al acaparar gran parte de la actividad institucional y empresarial, frente a comunidades como Extremadura (74.640 euros) o La Rioja (77.060 euros), que se sitúan en la cola.

MANDOS INTERMEDIOS

Asimismo, se ha alertado sobre la situación de los mandos intermedios, cuyo rol se ve amenazado por el "aplanamiento" de las organizaciones y la digitalización.

Manganelli ha señalado que este colectivo requiere un "reskilling" urgente ante el avance de la Inteligencia Artificial, que actúa como un competidor directo en funciones de supervisión.

INCERTIDUMBRE PARA 2026

De cara a 2026, los expertos han evitado hacer pronósticos cerrados debido a un entorno cambiante marcado por la amenaza de posibles aranceles por parte de la administración Trump a los productos europeos, entre otras cuestiones.

Sin embargo, Poveda ha calificado de "preocupante" el nivel de desempleo en España, con 2,5 millones de parados --el doble de la media de la Unión Europea (UE)-- y un nivel de absentismo que estimado en un millón de personas que diariamente faltan en sus puestos de trabajo, ha puntualizado.

Por su parte, Manganelli ha sostenido que el hecho de que España lidere el crecimiento del PIB en Europa se explica por la llegada de inmigrantes, en consonancia con recientes estudios del Banco de España y del Banco Central Europeo (BCE), que respaldan esta tesis.