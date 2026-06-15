La empresa china GWM empieza a operar en España a través del Puerto de Barcelona

Imagen del desembarco de los vehículos en el Puerto de Barcelona. - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El fabricante chino de automóviles Great Wall Motors (GMW) ha empezado a operar en el mercado español a través del Puerto de Barcelona, lo que ha supuesto la llegada de 500 vehículos procedentes del puerto de Lianyungang (China) a la infraestructura catalana.

Los coches, que son de combustión, híbridos y eléctricos, serán ajustados y recibirán los últimos preparativos en una de las terminales especializadas en el tráfico de vehículos del puerto antes de enviarse a los concesionarios correspondientes; un servicio, ha explicado el Puerto de Barcelona en un comunicado, clave para atraer a compañías como GMW.

La infraestructura opera ya dos terminales dedicadas al transporte de vehículos (Autoterminal y Setram), a las que se sumará en 2027 una tercera, que está construyendo actualmente el grupo japonés NYK, y elevará hasta las 120 hectáreas el espacio dedicado exclusivamente al tráfico de vehículos.