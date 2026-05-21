Las empresas mantienen la apuesta por la sostenibilidad a pesar del freno regulador, según expertos

Momento de la jornada - JOAN MATEU PARRA - CEC

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Las empresas mantienen la apuesta por la sostenibilidad a pesar del freno regulador que supuso el paquete Omnibus de la Unión Europea en sostenibilidad aprobado el año pasado y el 90% prevé seguir haciéndolo.

Es la principal conclusión del 4 Congrés Català de Sostenibilitat, organitzado por el Col·legi d'Economistes de Catalunya, el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), informan en un comunicado conjunto este jueves.

Han recordado que los cambios normativos solo obligan a mantener los informes ESG a las empresas con más de 1.000 empleados y 450 millones de facturación, y que "muchas empresas que reportaban información no financiera han decidido continuar haciéndolo".

El presidente del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, Joan Vall, ha explicado que "la sostenibilidad está evolucionando de un cumplimiento normativo a una práctica de buena gestión empresarial".

El decano del Col·legi d'Economistes, Carlos Puig de Travy, ha añadido que es necesario "un marco regulador más claro, estable y coherente" que facilite la transformación medioambiental.

FITÓ Y CREIXELL

La rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Àngels Fitó, ha afirmado que "la sostenibilidad es una estructura de confianza" y que las administraciones deben tomar decisiones complejas y las empresas necesitan datos sólidos.

El ceo de Tradebe Environmental Services, Victor Creixell, ha añadido que la sostenibilidad "debe formar parte de la manera como las empresas operan, toman decisiones y generan valor".