Endesa cierra un anillo eléctrico en el barrio del Poblenou de Sabadell (Barcelona)

Archivo - Centro de transformación de Endesa en Sabadell (Barcelona) - ENDESA - Archivo

BARCELONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha finalizado las obras de reforma y mejora de una parte de la red eléctrica del barrio del Poblenou de Sabadell (Barcelona) con el cierre de un anillo eléctrico, informa en un comunicado este jueves.

Los trabajos han supuesto una inversión de 185.000 euros y permiten mejorar la calidad y continuidad del suministro a 700 clientes del barrio, aunque indirectamente se beneficiarán 5.000 clientes del municipio.

En concreto, se ha extendido una nueva línea eléctrica subterránea de media tensión a 25 kV de 370 metros de longitud y dos acometidas de baja tensión.

Esto ha permitido unir dos centros de transformación que hasta ahora estaban aislados, lo que permite dar servicio a los clientes en caso de incidencia.

Además, se ha realizado la sustitución integral de un centro de transformación que ya había acabado su vida útil por uno de nueva tecnología.