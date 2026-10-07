Endesa cifra en 4.636 los clientes sin suministro eléctrico en Catalunya por las lluvias

Un trabajador de Endesa en la reparación de una torre eléctrica - ENDESA

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha cifrado en 4.636 los clientes en Catalunya sin suministro eléctrico por incidencias derivadas del temporal "excepcional y prolongado" de lluvias, han informado este miércoles fuentes de la compañía.

La compañía ha movilizado 523 profesionales y ha instalado 22 grupos electrógenos, y ha explicado que está "sumando equipos de apoyo que llegan de Aragón y Andalucía" para trabajar en la progresiva recuperación de la normalidad.

BARCELONA, LA MÁS AFECTADA

Los municipios con más clientes afectados son Barcelona (1.028), Badalona (517), Sant Adrià de Besòs (506), Begues (327) y Gavà (291).

Según la compañía, el temporal que se arrastra desde el fin de semana en Catalunya es uno de los episodios "más exigentes de los últimos años" para la operación de la red de distribución, tanto por el volumen de incidencias como por su simultaneidad y complejidad.

SITUACIÓN "EXCEPCIONAL"

Endesa ha señalado que una parte "importante" de las afectaciones han sido provocadas por la inundación de centros de transformación, la entrada de agua en infraestructuras eléctricas y las incidencias en la red subterránea de baja tensión.

También ha lamentado "profundamente las molestias que esta situación excepcional" está provocando a los clientes.