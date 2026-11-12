Endesa destina 1,9 millones a reforzar la red eléctrica de Reus (Tarragona)

Obras de Endesa en Reus (Tarragona) - ENDESA

TARRAGONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa está finalizando el plan de inversiones de 1,9 millones de euros para reforzar la red eléctrica de media y baja tensión en Reus (Tarragona), informa en un comunicado este jueves.

El objetivo es reforzar y digitalizar la infraestructura para "seguir mejorando la calidad del servicio" a los cerca de 59.200 clientes en la ciudad.

El plan contempla 14 actuaciones, la mayoría de las cuales en la red de media tensión, como el extendido de 2,5 kilómetros de nuevas líneas o la renovación de otros 2 kilómetros.

Actualmente, Reus cuenta con 187 centros de transformación telecontrolados y está previsto sumar otras 70 instalaciones con esta tecnología.

Esta mejora permite controlar y maniobrar la red a distancia, con lo que el tiempo de respuesta es mucho más rápido si hay una incidencia.