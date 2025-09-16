Endesa destina 80.000 euros a reforzar la red eléctrica de Celrà (Girona)

GIRONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha destinado 80.000 euros a reforzar la red eléctrica de Celrà (Girona) para incrementar la calidad y la continuidad del suministro a sus clientes, informa en un comunicado este martes.

Los trabajos han consistido en el extendido de un nuevo tramo de 300 metros de línea subterránea de última generación a 25 kV en la calle Areny, que se ha enlazado en las otras líneas existentes en la misma calle.

Esto ha permitido cerrar un anillo eléctrico y también se ha mejorado la tecnología de uno de los centros de trasformación anillados con nuevas celdas encapsuladas en un gas aislante.